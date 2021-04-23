新冠疫情國境封鎖，雄獅積極轉型生活產業，往年實體旅展策略更出現重大變化，今年「2021雄獅線上旅展」強打「降實提虛」的核心策略，降低實體旅展費用，提升虛擬通路發展，減少不必要的人員近距離接觸，力拚營收翻倍成長。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，一場疫情改變旅遊業傳統生態，業者紛紛在這波衝擊下轉型自強，雄獅旅遊秉持『降實提虛』的核心策略，也讓想要兼顧荷包與深度旅遊的旅客，可以用最划算的價格探索多元玩法，輕鬆遊遍全台灣。

國內旅遊熱度持續不墜，更使得國人的觀光型態隨之轉變，逐漸朝向主題性與深度性的旅遊發展，接下來即將迎接夏季國旅的高峰，雄獅旅遊推出多種旅遊新玩法，並於4／23(五)-5／31(一)盛大舉辦線上旅展，推出限時的好康搶購活動，幫你省時、省力、省心，免跑旅展就能輕鬆找優惠！更推出精彩的搶購活動，包括買一送一、第二人半價的超殺優惠幫忙省荷包。

游國珍表示，現在旅客不需親自到旅展現場，只要輕鬆使用數位工具就可以得知最新的旅遊情報與優惠資訊，也不會錯過許多精彩的線上搶購活動，將最優惠的產品直接回饋給消費者。」

為了衝刺買氣，雄獅還有自4／28(三)-5／19(三)每個周三加碼推出加一元多一件的限時搶購，團體行程一人只要$400元起，讓你每個小周末驚喜滿滿。

此外，暑假正是全家歡聚出遊的好時機，除了遊樂園等熱門景點，走出戶外、親近大自然的旅遊行程也適合親子前往，還有此生必訪的經典百年阿里山林鐵、體驗偽出國度假感的郵輪、美學觀光列車鳴日號等，都是許多消費者指定前往的遊程。

(中時 )