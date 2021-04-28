聯電(2303)第一季營收再創新高，毛利率為26.5%，歸屬母公司淨利為104.3億元，每股獲利為0.85元。展望第二季持續樂觀，隨著產能吃緊，預估將推升晶圓出貨量季增約2%，以美元計價的平均售價季增3~4%，也就是合併營收將再創新高，並預估本季毛利率挑戰30%。

聯電今(28)日舉行法說會公佈2021年第一季營運報告，合併營收471.0億元，季增4%，再創新高。毛利率為26.5%，季增約2.6個百分點；營業淨利76.22億元，季增35.7%；歸屬母公司淨利為104.3億元，季減6.9%，每股普通股獲利為0.85元。

聯電第一季晶圓製造產能利用率仍達100%，28奈米晶圓營收佔比為20%，毛利率持續向上。

聯電總經理王石表示，面對當前半導體零組件短缺的情況，公司持續與客戶、供應商及合作夥伴緊密合作，以紓緩整體供應鏈的產能緊張狀況。今年第一季市場對晶圓的強勁需求，所有廠區的產能全部滿載，整體出貨量達到237萬片約當8吋晶圓。單季毛利124.9億元，季增15.2%，也部分反映來自28奈米製程貢獻的增長。

聯電總經理王石表示，由於市場對數位電視、機上盒及智能手機的連結晶片等有強勁的需求，28奈米晶圓出貨量持續成長。來自28奈米的營收季增18％，佔公司整體營收的20%。此外，隨著客戶開始將聯電22奈米製程技術整合到晶片設計中，也開始22奈米產品的出貨；聯電本季開始認列來自22奈米製程的營收貢獻，預期22奈米產品的設計定案(tape outs)將會顯著增加，進一步強化公司在22/28奈米的產品線，優化整體產品組合，並提升聯電在晶圓專工的市佔率。

展望第二季，聯電總經理王石指出，市場需求的前景將持續超越供應面的能量，也將推升晶圓出貨量及以美元計價的平均售價。聯電預估，第二季晶圓出貨量再季增約2%，以美元計價的平均售價將再季增3~4%，以此推估，本季公司合併營收將再創新高，公司也看好本季毛利率挑戰30%之水準。

(時報資訊)