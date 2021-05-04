下游客戶追單積極，高爾夫球桿頭代工廠大田（8924），今年第一季營收衝高到14.21億元，淨利3.23億元，換算稅後每股盈餘約3.88元，毛利率更達31％，營收、毛利率以及獲利表現，都是近年的高點。

大田4日召開董事會，會中提報110年度第一季合併財務報告案，大田110年第一季財務報表業經會計師核閱完竣，合併營收淨額為14.21億元，比去年同期的7.25億元，年增96％，更創下2015年第4季以來的單季新高。

大田今年第一季淨利約3.23億元，換算稅後每股盈餘約3.88元，比去年同期的0.42元，大增824%，也是近年來的超高水準表現。

大田今年第一季的毛利率31%，也優於去年第1季的21%及全年的26%。

大田表示，第一季的營收、毛利率以及獲利表現，都是近年的高點，主要是目前大田公司的營運已相當穩定，研發實力堅強，所開發的高品質、附加價值的產品，已深獲品牌客戶與消費者肯定。

高爾夫生產基地江西大田，已具長期競爭利基，生產自動化順利、人力資源穩定、供應鏈體系完整等效益與良率，都表現優良，吸引主要客戶穩定持續的下單，維持高獲益，使得整體營運效益持續彰顯。

法人指出，高爾夫產業前景未來仍然十分亮眼可期，又有東京奧運題材加持，應可帶動新一波需求動能，而目前大田的訂單暢旺，客戶持續詢單及下單中，在手訂單已滿載，可望帶來長期穩定的收益。

大田說，整體而言，2021年大田公司業績審慎樂觀，客戶對於公司的新品開發技術能力、與量產服務，也都具信心與高度肯定，期待更多開發的創新產品，創造另一輝煌歷史。

(工商 )