一名人妻因為家中洗衣機故障，上網找售後服務電話，對方也派了技師，不過技師來了人妻才發現，原來不是官方原廠的人，修不到半小時，換一個排水馬達竟然就要6800元，人妻事後重新上網找到真正的官方網站，沒想到客服說維修費加換排水馬達最多不到2000元，讓她瞬間臉綠，原來自己當了冤大頭。

這名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，前天家裡的洗衣機突然不能排水，按照說明書上面的排解方法還是不能排水，因為很心急，馬上上網找了售後服務電話，找維修公司安排技師過來修理，結果技師說，排水馬達壞了，修不到半小時就完成了，但竟要價6800元。

人妻PO文表示自己當了冤大頭，希望不要再有人像她一樣被當肥羊宰。(圖/截自臉書爆怨公社)

原PO問技師為什麼會這麼貴，技師則說，馬達大概1000多塊，主要是貴在工錢，而且技師到現場後她才發現，原來她上網找到的不是官方原廠的人，可是人既然來了，她也只好摸摸鼻子修下去。事後她又上網重新找到真正的官方網站，打電話詢問後，客服說維修費加換排水馬達最多不到2000元，讓她瞬間臉綠，原來自己真的花了冤枉錢，當下有種上當受騙的感覺，因此PO文希望不要再有人像她這麼傻，被當肥羊宰了。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「6800都可以買半台了，這很好修，老公都自己修」、「洗衣機排水是靠閥門控制，沒用到馬達啊！」、「原廠技師真的會替用戶考慮到價格跟維修值不值得的問題」、「我有幾次也是差點被騙」、「這樣不止虧6800，他們那顆原廠馬達又可以拿去殺肉廠賺一筆」。

不少網友指出，很多網站上寫的都很像是該品牌的售後服務網站，一不小心就會弄錯，網友建議，電器買回家後，說明書跟保證卡最好都留著，保證書上面的電話才是原廠，很多網路上列出的「0800」電話都是冒牌的，千萬不要輕易相信。

到府拆洗洗衣機！ 水電工賺千萬商機

(中時新聞網)