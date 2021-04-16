大陸抖音網紅項思醒外型美豔身材好，擁有百萬粉絲追隨，然而她近日卻爆出與CEO男友交往期間劈腿富二代，直到項思醒和富二代舉行婚禮時，男友才恍然大悟自己綠光罩頂，更氣憤製作長達65頁的PPT，大爆項思醒多次出軌約炮多人的荒唐事蹟。現在項思醒更被翻出疑似整形前舊照，平凡五官與如今的精緻臉蛋有著不小差距，更讓網友直呼整形改變命運！

項思醒被爆與CEO男友交往近2年，某天男方友人在飯店發現項思醒訂婚，新郎竟不是自己的好哥兒們，而是另一位富二代，讓CEO男友得知氣憤前去大鬧訂婚現場，最終更被警方抓走。

項思醒整形前照片瘋傳。(取自微博)

隨後CEO男友更不甘自己被戴綠帽，氣憤製作長達65頁的PPT，大爆項思醒不僅瞞著他與富二代訂婚，多次出軌約炮多人，更自嘲從未想過如此狗血的事會發生在他身上，「自以為一直陪伴的是朵白蓮花，沒想到活了三十個年頭，居然被一個96年的女海王給渣了。還曾想著今年給她一個完美的婚禮，當她和另一個男人訂婚的時候，我卻是最後一個知道的。」

項思醒整形前照片瘋傳。(取自微博)

隨後項思醒也被網友曝光疑似整形前照片，膚色暗沉與平凡的五官與如今亮眼白皙的外型差很大，引爆大陸網友熱議「現在的網紅個個都想改頭換臉釣金龜」、「我最好奇的是她醫生是誰，技術真不錯」、「開了眼角、尖了下巴，一下變美女，值得」、「其實以前也不難看」。

然而對於男友65頁的PPT爆料，項思醒早前也在微博聲明駁斥：「最近傳播的造謠詆毀我的內容，全部都不屬實！發佈消息的惡畜已被警方逮捕控制！若再有罔顧事實的傳播者或詆毀者，我將維權到底！我本人從始至終都未以卑鄙的小人手段去製造輿論引導輿論，和一坨屎的較量只會讓事件發酵的更惡臭，我將全程以法律的武器保護自己。 」

(中時新聞網)