近日接連有iPhone 13以及iPhone 13 Pro(預計2H21推出的新iPhone）渲染圖曝光，提前為感興趣的消費者們揭曉了新機的樣貌。兩者不約而同指出iPhone 13系列的「瀏海」（TrueDepth相機位置）縮小，還有主相機配置改變的特點，令人非常期待。

首先來看看iPhone 13渲染圖。這是在日前由《MySmartPrice》網站曝光。報導指出，iPhone 13的機身尺寸為146.7 × 71.5 × 7.6mm，比目前蘋果官網顯示的146.7 × 71.5 × 7.4mm增加2mm厚度，很有可能是電池容量略微增大的緣故。另外，前面板的「瀏海」位置明顯縮小，喇叭的位置被移到邊緣而非置放在TrueDepth相機位置。主相機仍是兩顆攝影鏡頭，但是尺寸明顯增大而且改為對角線排列，跟iPhone 12有很明顯不同。

MySmartPrice網站曝光的iPhone 13渲染圖，此為背面主相機樣式。（摘自MySmartPrice）

MySmartPrice網站曝光的iPhone 13渲染圖，此為正面螢幕樣式。（摘自MySmartPrice）

對比iPhone 12實拍圖，可以發現曝光的iPhone 13渲染圖在主相機位置有明顯不同 。（黃慧雯攝）

接著來看看《91mobiles》曝光的iPhone 13 Pro渲染圖。該網站指出iPhone 13 Pro的機身尺寸為146.7 x 71.5 x 7.6 mm，對照蘋果官網的iPhone 12 Pro機身尺寸同樣在厚度上增加2mm，推論也應是電池容量增大的緣故（這一點天風國際分析師郭明錤曾作出預測）。另外在主相機部份，從渲染圖來看，相機位置明顯比例比iPhone 12 Pro相機所佔面積更大，推測相機感測器等相關元件都有所提升，並同樣預留了LiDAR光學雷達感測器以及閃光燈位置。且「瀏海」位置對比iPhone 12 Pro明顯縮下不少。

91mobiles網站曝光的iPhone 13 Pro渲染圖，此為背面主相機樣式。（摘自91mobiles）

91mobiles網站曝光的iPhone 13 Pro渲染圖，此為正面螢幕樣式。（摘自91mobiles）

對比iPhone 12 Pro實拍圖，可以看見iPhone 13 Pro主相機面積明顯增大。（黃慧雯攝）

值得一提的是，《91mobiles》網站曾經精準曝光iPad Air第四代的渲染圖，讓他們這一次分享的內容帶來更高一點的可信度。除了「瀏海」與主相機的升級外，iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max預期會升級使用支援120Hz螢幕更新率的LTPO螢幕，並且全系列在超廣角相機的感測器都有所提升，最高容量上看1TB。

(科技)