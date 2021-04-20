金門縣招標所強化便民措施，將原來140公分高的服務櫃檯降至76公分，拉近與洽公民眾的距離。（金門縣採購招標所提供）

我在金門！金門縣採購招標所將「金門」意象的電話亭變身為投標箱，成為各地投標廠商打卡新亮點，也讓公家機關跑公文、搶生意增添一些創意和樂趣。

金門縣招標所強化便民措施，先將原來140公分高的服務櫃檯降至76公分，拉近與洽公民眾的距離，並商請寶島眼鏡金門店提供老花眼鏡2組，放在服務櫃檯、開標室讓洽公民眾使用，同時在辦公大廳設置沙發椅、茶几組，「奉茶」迎賓貼心服務。

該所目前除有洽辦單位線上選填問卷調查，做為改善缺失參考，並加緊申辦GSN加速網路頻寬，進一步提升業務效能外，也研擬試辦「到府服務」，由專業招標業務人員至洽辦機關輔導及說明相關招標開標作業、招標文件書寫應注意事項，避免發生錯誤，提高工作效率。

同時，該所也特別運用識別度極高的「金門」電話亭造型，變身為亮眼的投標箱，讓投標廠商驚豔之餘，也開心打卡與親友分享工作日常，用心打造機關新形象、優化行政效能，內外兼顧獲得好評。

(中時 )