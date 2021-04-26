佼佼將於6月26日舉辦說唱晚宴秀。（Live Nation Taiwan提供）

黃子佼（佼佼）將於6月26日在台北晶華酒店舉辦一夜限定「八零年代華語金曲說／唱晚宴秀」，準備帶樂迷大玩穿越，用八零懷舊金曲、故事、佳餚獻給樂迷一個最有滋味的「1988之夜」。這次演出日期，正巧遇上黃子佼出道33週年前夕，因此特別選定以1988出道年份為曲目主軸，除了展現拿手敘事功底，與樂迷暢聊八零年代歌手的秘辛軼事，佼佼將率領樂團大展歌喉，重現多首琅琅上口的1988金曲。不巧的是，晚宴秀當天撞期本屆金曲獎頒獎典禮，擔心影響票房？佼佼俏皮表示：「典禮晚上就會重播，但我的秀，無法複製，而且受獎的歌都是去年的，我這裡才是正港的金曲講。」

出了名愛音樂成癡的黃子佼，光是絕版唱片、卡帶、唱機等，總收藏價值就被媒體估計達5000萬，對於八零年代華語樂壇更是瞭若指掌，程度堪稱「考古學家」等級。尤其1988出道後，躬逢其盛，從歌迷變同行，才更有機會看到精彩歌壇內幕。談到此次特別企劃的靈感來源，黃子佼表示20年前首次在日本參加偶像的說∕唱晚宴(Dinner Show)後，從此對這種享用美食之餘，還能與台上藝人眼神交流，近距離用經典音樂達到共鳴的表演形式念念不忘，並許願要將這種形式的盛宴，搬上自己的演藝舞台。

當天佼佼將領軍專業樂手，與樂迷近距離「講古」，從縱橫八零樂壇的師奶殺手譚詠麟，一路說唱到擁有無數經典歌的絲絨歌后蔡琴。黃子佼這次也大方加碼，將把收藏多年的無價唱片、卡帶展出，讓樂迷拍照打卡考古，他霸氣預告：「八零樂迷快來追星！如果氣氛熱烈，搞不好我會大方割愛絕版珍貴黑膠喔。」黃子佼先前還特別在臉書曬出寶貝狗兒子照片神秘預告此次演出，直言「比辦婚禮更緊張」。

(中時 )