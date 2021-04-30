台中市長盧秀燕29日晚上在臉書PO文「秀燕住在台中，這裡就是我的家」。

獲得市民的熱烈迴響，市民紛紛留言「謝謝市長保護我們市民的肺」、「市長加油，路對了就不怕遠。」「盧市長，辛苦了！堅持才能戰勝綠妖魔鬼怪！祝福台中大家庭母親、母親節快樂，加油加油」，還有市民鼓勵「支持市長做對市民有利的決定！」

總統蔡英文昨晚在臉書PO文，指國民黨卻帶頭散播不實資訊，期待中央地方合作，早一天燃氣，就少一天燃煤。台中市長盧秀燕29日表示，她上任後積極要求中火減煤，最有成效是在她任內2019、2020年，讓生煤使用量降至約1200多萬公噸，顯示市府減煤減碳策略奏效；希望總統蔡英文支持台中抗空汙的決心，守護台中市民健康。

盧秀燕指出，「身為母親，最大心願就是孩子平安、健康，我也告訴孩子，＃對的事就該堅持到底 ，如同打擊空汙，要求減煤，秀燕知道這是一條困難的路，來自四面八方的壓力，縱然中央宣告生煤管制自治條例無效，但是為母則剛，保護孩子就如同守護市民的健康，我不會向空汙低頭！」

盧秀燕說，「市民叫我媽媽市長，許多人都陪著秀燕，堅定信念，真的很感謝大家相伴。截至2020年底，秀燕努力讓中火燃煤量降至1229萬公噸，我們的目標是1104萬公噸，這條路秀燕會繼續走下去！」

(中時 )