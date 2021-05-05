國資圖副館長賴忠勤（左1）到場觀展。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

環保署今年「環境關懷設計競賽」在國資圖展出秀創意，其中，「TWIST 旋轉折杯」只透過摺紙設計，不用塑膠蓋或封口膜就能完全密封，獲得第1名。環保署5日表示，競賽活動讓民眾發揮創意，設計永續發展的制度或作品，展出今年競賽前20強作品、前3屆得獎作品外，並邀請有「全球設計界的諾貝爾獎」美譽的丹麥「The Index Award」國際設計大獎近3屆得獎作品。

環保署自2014年起，每2年辦理1次舉辦環境關懷設計競賽，今年邁入第4屆，參賽作品多達919件，在台中國立公共資訊圖書館展出至29日，除展出今年前20強作品、前3屆得獎作品外，並推出丹麥「The Index Award」近3屆得獎作品，「The Index Award」是丹麥非營利組織The Index Project所設立的國際設計大獎，號召改善生活設計作品。

環保署指出，今年競賽由作品「TWIST 旋轉折杯」獲得第1名，透過摺紙的設計讓一次性容器不需要使用塑膠蓋或封口膜就能完全密封，並巧妙的將杯子與食物盒結合，透過設計更廣泛地達到減少使用塑膠或製造其他一次性容器的目的。其他得獎作品各自探討減少海洋廢棄物、生物多樣性、水質淨化設備、再生與綠色建材的應用開發及建築節能等設計，具有可看性。

環保署指出，環境關懷設計競賽以解決人類所面臨的「在地困難、全球挑戰」為設計目標，鼓勵發揮創意，設計出對人類永續發展有實質貢獻的制度或作品，企劃「作品人氣票選」活動邀請民眾觀展，於展覽期間針對前20強作品票選出最佳人氣獎。

(中時 )