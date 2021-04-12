一名29歲的女網友表示，交往7年的男友有一天找了一群朋友給她求婚驚喜，當下她雖然感動答應，但事後又覺得太匆促覺得應該要從長計議，沒想到半年後男友卻突然收回求婚讓她傻眼，覺得自己好像被退貨，背後原因曝光後，女網友反被網友罵爆，直指問題其實在她。

這名女網友在網路論壇《Dcard》表示，男友28歲，月薪7萬，在台北市中心擁有一間約20坪的房子，計劃30歲結，32歲生小孩，她自己29歲，月薪2萬8，兩人交往7年、同居4年，水電、瓦斯等生活開銷都是由男友支付，她負責家務跟準備晚餐，同居4年很少吵架，共同的娛樂就是下班跟假日一起打遊戲，偶爾會出遊。

原PO指出，日前男友找了一票朋友、同事，在陽明山某景觀餐廳跟她求婚，當時因為很感動，又覺得不能當場拒絕所以就答應了，但事後覺得太快太突然，覺得應該要從長計議，男友當下沒說什麼，沒想到後來竟然傳LINE跟她說「我們可能沒那麼適合，先前的求婚可以先當不算數嗎？」

原PO透露，導火線是男友日前換了工作，結果換工作後都跟新同事們混在一起，而且開始對股票、虛擬貨幣有興趣，就算下班已經很晚，還是會堅持要熬夜做功課，假日也是跟新同事一起相約討論股票或是去聽講座，原PO抱怨男友換工作後比較少時間陪她，而且好像把她放在第二順位，現在甚至收回求婚，讓她無奈自己好像一個被下單、訂金都付了的商品，卻被不明原因退貨，因此想詢問大家到底問題出在哪裡？

沒想到貼文一出，反被網友罵爆，紛紛回應「跟妳在一起感覺沒什麼未來耶」、「問題出在妳只站在自己的角度去理解」、「別人在努力向上，妳在旁邊拖他後腿」、「簡單來說，他認清妳是拖油瓶的事實」。網友分析，男方換工作、研究股票，無非是為了往後可以讓兩人過更好的生活，但女方不但不體諒男友，還在旁邊扯後腿，不少人一致認為，其實問題出在女方自己身上。

(中時新聞網)