由於6日為臺中地區分區供水首日，水利署協調國防部支援水車，優先提供臺中分區供水地區醫療院所及學校補水作業，水利署賴建信署長特別前往臺中市太平區麗園公園取水點，暸解國防部支援水車載運流程。賴署長感謝國軍官兵協助社福機構及學校等單位緊急用水運補，以降低分區供水所產生不便。

水利署表示，為因應實施「供5停2」分區供水，由中央、地方攜手台水公司等機關，於清明連假期間完成最後整備工作，包含自來水取水點佈置，優先協助醫療院所、社福機構及學校（含團膳）等單位增設儲水設備，並協調國防部分批整備調派消防水車支援協助醫療院所、學校載水工作。另外，為確保民眾用水潔淨，現場由臺中市政府環境保護局派員採水進行水質抽驗，以保障民生用水安全，賴署長在視導現場作業流程後嘉勉國軍官兵辛勤往返載水工作，並感謝在場支援補水盡責且認真的單位及人員。

水利署提醒，6日零時起苗栗、臺中及北彰化部分地區各採甲、乙二區，每區供水5天，停水2天方式供水，甲區停水時間為每星期二之0時起至星期三之24時止，乙區停水時間為每星期四之0時起至星期五之24時止，請自來水用戶於停水之前備妥儲水。

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