氣象局局長鄭明典在臉書分享南化水庫的水位歷線圖，指出南化水庫有效蓄水量也降到不足30%。(圖取自鄭明典臉書)

中央氣象局長鄭明典今天舉南化水庫水位歷線圖為例，4月後雖是枯水期，但山區常有午後陣雨，水位有趨水平的趨勢；但他也提到，今年少了山區午後對流，所以南部抗旱難度更高。

鄭明典在臉書分享南化水庫的水位歷線圖，指出南化水庫有效蓄水量也降到不足30%。

鄭明典解釋，南化水庫的水位歷線圖，裡面的線條在4月以前幾乎都是平行線，這期間是南部枯水期，代表氣象條件幾乎無影響，所以供需操作很穩定；今年枯水期南部幾乎是零雨量，但是今年的歷線和平均線差距並不大，且維持得很接近，表示水利署很努力地為水庫節水。

鄭明典說，密切在觀察的就是4月後，平均線有趨水平的趨勢，氣候上這段時間南部雨量仍少，但是山區常會有午後陣雨，這是關心午後陣雨的原因；今年少了山區的午後對流，所以南部抗旱難度更高。

鄭明典日前也分享德基水庫有效蓄水量僅剩3位數（圖片顯示蓄水量僅892萬立方公尺），直言「應該是沒見過」。顯示中南部缺水情勢嚴峻。

(中央社)