強颱舒力基目前位在菲律賓呂宋島東方海面，以每小時10公里速度，向西北進行，預計周四、周五最接近台灣，氣象達人彭啟明指出，舒力基颱風眼附近閃電旺盛，外圍環流的對流也在發展，若直衝台灣將造成嚴重災害，但好消息是日在風勢助長下，西部山區開始有午後熱對流的樣子，是好現象！

台灣西部山區終於開始有對流發展起來。(翻攝自 彭啟明臉書)

台灣中南部面臨半世紀以來最嚴重的乾旱，台中、苗栗、北彰化6日開始供五停二的分區供水措施，日月潭、德基水庫等也都乾枯見底，亟需颱風來為台灣解渴，彭啟明表示，舒力基在呂宋島東側向北迴轉往日本東方海面去的機率最高，不來台灣是件好事，因為它太強太大，對流、閃電太旺盛，如果真的進來台灣，將是一場嚴重災害。

但彭啟明表示，目前舒力基颱風眼附近外圍閃電很旺盛，外圍環流的對流也在發展，今天應該就是舒力基最強的時候。對台灣來說，好消息是西部山區，也就是水庫集水區開始有午後熱對流發展。

彭啟明表示，統計上，過去這時台灣西部山區開始會有午後熱對流，但從4月到目前為止，都在降雨的臨界邊緣，常常下午就陰陰的，但熱對流又長不大，這幾天因為颱風外圍增加熱力不穩定，增加對流機會，所幸今天在風勢助長下，在南部山區有點樣子，可望有雨，「這是一個好現象，加油！」

(中時新聞網)