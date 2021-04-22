許久不見的大雨特報來了，但降水位置「對紓解旱象毫無幫助」。受舒力基颱風接近影響，中央氣象局今針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報，局部地區有大雨機率。尷尬的是，以往被稱為「護國神山」的中央山脈，這回也把水氣擋在東半部，水情嚴峻的西部地區，仍盼不到降雨。
舒力基轉中度颱風後，今天最靠近台灣，距離約500公里，明起將受西風帶導引，轉向朝東北東離去，對台灣無影響。颱風外圍雲系部分水氣移入，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報；中南部山區中午過後，在熱對流發展下，不排除有陣雨。
從氣象局的雷達回波圖可看到，雨勢集中東部，「雨都被山擋住了」。今桃園以南維持晴時多雲，各地白天熱、早晚微涼。各地氣溫：北部20至32度、中部20至34度、南部20至35度、東部18至31度。
氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，下周日（25日）起大陸華南一帶至台灣附近水氣偏多，大氣不穩定，甚至有「小尺度對流」發展；下周四（29日）又有一道鋒面通過，屆時降雨程度為何？有待觀察。
(中時新聞網)
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