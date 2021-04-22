氣象局針對基隆市、新北市和宜蘭縣發布大雨特報。今早居住在宜花地區的民眾也在臉書上分享傾盆大雨的照片，讓在地人超厭世直呼，又要開除濕機了，雨水多到路面積水的畫面，卻讓中南部民眾超羨慕，求雨神降臨，明明只差一個山頭，但一邊乾一年，一邊卻下一年的雨。
一名男網友今早在臉書社團《爆怨2公社》分享兩張照片，只見當地下著暴雨，路面上都出現些許積水，讓原PO傻眼直呼「請把雨下到缺水的地方」。另也有位宜蘭網友在同個社團中PO文表示，宜蘭羅東現在又下雨了。
兩篇貼文引起熱議，不少居住在基隆、宜花地區的網友卻說，下雨下到很厭世。「宜蘭已經炸了一整夜的雨！看來要連續炸很多天了」、「開除濕機中很煩」、「基隆昨天下，現在停，然後開始反潮」、「偶爾下個1、2天叫羨慕，一次下3個月叫悲劇，那3個月看外縣市的人都在出門打卡拍網美照，宜蘭人只有亡霉照」。
大雨滂沱的場景，讓中南部網友羨慕喊道，「不缺水真好」、「請雨神下到中南部的水庫啊」、「中南部很需要」、「真的很誇張，就差一個山頭，一邊乾一年，一邊下一年」、「中南部表示羨慕」、「好羨慕一直下雨，中南部已經忘記下雨的感覺」。
氣象局今上午9時35分針對3縣市發布「大雨特報」，偏東風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區有局部大雨發生的機率，請特別注意。
(中時新聞網)
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