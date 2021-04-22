美的驚心動魄！攝影師黃一盛以空拍機拍攝西螺大橋，只見因缺水而裸露的黃色沙洲、綠色植被與藍色的溪水交錯而成的景象，猶如一張大地畫布，引起網友討論，這真得太美了，大自然的鬼斧神工，真的震撼人心。
攝影師黃一盛昨在臉書分享「西螺大橋」的空拍照表示，有水當思無水之苦！只見西螺大橋下的濁水溪乾枯，以空拍機攝影發現，大量的黃色沙洲、河床的灰色砂石、綠色小草原以及細細蜿蜒的藍色溪水，拼湊出一張極美的大地畫布，讓人嘆為觀止。
圖中的西螺大橋是在日治時期建成的，位在濁水溪下游，橫跨雲林西螺及彰化溪州，長達1,939.03公尺、寬7.32公尺，昔日被稱為遠東第一大橋；而濁水溪全長約186.6公里，是台灣最長的河川，因溪水夾帶大量泥沙，長年混濁，而得此名。
溪水乾枯而形成的震撼照片，引起網友討論，「壯闊山河」、「這也太有層次了，超美」、「太美了！壯觀，就像一幅色彩繽紛，層次分明的水彩畫」、「真的是大地畫布」、「高手在民間，真的太美了」、「簡直是大自然創造的油畫」。
文章來源：攝影師黃一盛臉書
(中時新聞網)
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