缺水嚴重，濁水溪乾枯，一張西螺大橋的空拍圖卻美的震撼人心，讓網友們狂讚是大地畫布。（圖／黃一盛提供）

美的驚心動魄！攝影師黃一盛以空拍機拍攝西螺大橋，只見因缺水而裸露的黃色沙洲、綠色植被與藍色的溪水交錯而成的景象，猶如一張大地畫布，引起網友討論，這真得太美了，大自然的鬼斧神工，真的震撼人心。

攝影師黃一盛昨在臉書分享「西螺大橋」的空拍照表示，有水當思無水之苦！只見西螺大橋下的濁水溪乾枯，以空拍機攝影發現，大量的黃色沙洲、河床的灰色砂石、綠色小草原以及細細蜿蜒的藍色溪水，拼湊出一張極美的大地畫布，讓人嘆為觀止。

圖中的西螺大橋是在日治時期建成的，位在濁水溪下游，橫跨雲林西螺及彰化溪州，長達1,939.03公尺、寬7.32公尺，昔日被稱為遠東第一大橋；而濁水溪全長約186.6公里，是台灣最長的河川，因溪水夾帶大量泥沙，長年混濁，而得此名。

濁水溪因乾枯而露出黃色河床、綠色植被與灰色砂石，以空拍機拍攝竟成絕美大地畫布。（圖／黃一盛提供）

溪水乾枯而形成的震撼照片，引起網友討論，「壯闊山河」、「這也太有層次了，超美」、「太美了！壯觀，就像一幅色彩繽紛，層次分明的水彩畫」、「真的是大地畫布」、「高手在民間，真的太美了」、「簡直是大自然創造的油畫」。

(中時新聞網)