長榮航空為歡慶母親節，特別在今年度空服員體驗營2.0版撥出部分名額，即日起至5月7日，祭出「母親節早鳥優惠」促銷方案，兩人同行第二人只要NT$888元，每梯次僅限八組優惠。

長榮航空去（2020）年舉辦五星級航空職人體驗營，內容豐富、有趣，深受好評，為回應熱情的民眾，今年自4月17日起至年底，每隔周六舉辦空服員體驗營，體驗價每位NT$5,888，長榮航空無限萬哩遊會員本人可使用5,000哩兌換NT$500體驗營折價券，折價券可與此次早鳥優惠併用。另外，因課程包含實作內容，體驗學員需年滿（含）18歲，由長汎假期、KKday、易遊網三家旅行社同步販售。

長榮航空表示，空服員體驗營目前持續熱賣中，此次特別在母親節提供早鳥促銷方案，希望吸引更多有興趣的民眾能夠趁這次的優惠，邀請家人、好友參加空服員體驗營，一同報名，共享兩人成行優惠。

長榮航空進一步表示，曾參加過去年體驗營的學員分享，在他們踏入長榮的訓練中心那一刻起，埋藏許久的空服員夢再次被喚醒，參與實作課程時心中也燃起捍衛旅客安全的使命感。在現任教官帶領之下學習扎實的訓練課程，充分體會長榮航空對人才培育的用心及飛航安全的堅持，有許多民眾參加後意猶未盡，甚至還呼朋引伴報名第二次！希望想要圓夢及體驗的民眾，不要錯過這次難得的體驗營活動。

長榮航空空服體驗營2.0由空服教官於擬真機艙內指導及示範，讓學員親自體驗機上送餐流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節。此外，學員也能享用精緻的豪華經濟艙餐點，課程結束後也將比照完訓空服員，拍照留念並致贈空服教官的簽名證書。

另外，長榮航空也同步推出機長體驗營2.0，每周六舉辦一梯次，為達最佳體驗效果，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多4名學員，每位體驗價NT$18,888，長榮航空無限萬哩遊會員本人同樣可使用5,000哩兌換NT$500體驗營折價券。而此次和1.0版機長體驗營不同的是，每位學員在機長帶領下可以實飛模擬機長達30分鐘，目前機長體驗營部份梯次尚有名額，持續接受報名中。

長榮航空在COVID-19疫情期間，善用訓練設備使用較低的空檔舉辦航空職人體驗營，以寓教於樂的方式讓民眾實際參與機長、空服員養成教育的機會，與消費者溝通、傳達長榮航空的飛安及服務理念與品牌形象，也希望藉此吸引更多優秀的人才投入航空相關產業，空服體驗營的「母親節早鳥優惠」只到5月7日，詳情請洽：長汎假期https://www.everfuntravel.com/、KKday https://www.kkday.com/及易遊網https://www.eztravel.com.tw/。

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