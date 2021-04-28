台股加權指數28日開在17,610.72點，呈現小漲，漲價題材股華新（1605）、群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）、長榮（2603）、陽明（2609）、欣興（3037）等買盤拉抬，交易量大增，多頭火種在電金傳產四處點火，指數在平盤下震盪。

美國特斯拉、3M Co.財報表現平平，對華爾街造成壓抑，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數皆收在平盤附近，主因投資人都在屏息等待科技巨擘、聯準會貨幣政策會議聲明出爐。

道瓊工業平均指數4月27日終場上漲0.01％（3.36點）、收33,984.93點。那斯達克指數下跌0.34％（48.56點）、收14,090.22點。費城半導體指數下跌0.76％（24.65點）、收3,225.61點。

第一金投顧指出，外資維持期貨淨空單口數30,000口，加上Put／Call比率本周一度來到180%，而櫃買指數27日雖然表現較為強勁，但下跌家數則是超過上漲家數，僅有特定個股有買盤進駐，上市電子股成交比重，仍難以回到6成之上，預期加權指數短線有較大機率，持續高檔震盪。

不過，在加權指數多頭格局延續下，操作上還，是以選股偏多為主，原物料相關仍為盤面焦點，股市乖離較大、當沖盛行，技術面上，風險需要提防，在題材上，法說會題材及新台幣升值下的資產股等，後續也可以留意。

(工商 )