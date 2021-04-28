對許多爸爸來說，女兒是上輩子情人，總是格外保護，熱門論壇Dcard日前就有一名22歲女網友PO文，稱自己爸爸聽到她晚上去男友家就氣到發狂，不是奪命連環Call命令她回來，就是衝出門找人，連媽媽都無力勸阻，等原PO返家，情緒激動的爸爸甚至直接訓斥她和男友，還以手指大力戳男方胸膛，將其轟出門，充滿戲劇張力的抓狂行為，讓原PO苦惱萬分，上網發文直問「是不是應該跟我爸撕破臉？」

據本月26日Dcard論壇貼出內容，該名女網友的爸爸，因為視女兒為掌上明珠，深怕她被外面男人傷害，所以聽聞她晚上去男友家吃飯，吃到23時許，爸爸就瞬間暴走，瘋狂來電要她回來，還傳訊息給女兒「叫那個廢物（男友）聽」、「他是要死是不是為什麼不能接」，更強逼原PO說出男友家地址，嚇得她不得不立馬跟男友衝回去。

Dcard一名22歲女網友的爸爸，無法接受女兒晚上去男友家，因此氣到打電話狂Call，強逼他們分手。（圖／翻攝自Dcard）

到家後，原PO媽媽似乎想先給女兒及其男友心理建設，表示「你爸現在在抓狂，他不會善罷甘休」，果不其然爸爸回家後，問都不問，也聽不進解釋，當場飆罵他們，同時用手指猛戳男方的胸部，疾呼「感覺自己生一個女兒去給別人睡很王X蛋」，最後還強逼他們分手，把女兒男友掃出家門。

對於父親失控動手的行徑，原PO文中提到，確實影響她和男友的感情，因為男友認為「他沒有辦法再繼續下去，因為他擔心我爸隨時會去找他」，既不可能帶她離開，又有義務要保護自己家人，只好無奈提分手，為難處境讓原PO十分難過，直言「是不是應該跟我爸撕破臉？」

此文一出，很多網友認為家家有本難念的經，原PO跟爸爸溝通好前，還是不宜交男友，紛紛表示「坦不住自己家人就放男友自由吧」、「哇⋯你真的史上最雷隊友欸，拜託你男友快逃R」、「妳的現任很衰，跟妳分手真的剛好而已」、「下班還要陪你搞這個他真的很衰」，但也有人覺得爸爸問題很大，早晚要解決，直言「你爸已經是病態的程度了吧」、「你爸是吃什麼虧？難道自己養的女兒是要給自己睡？」「那是妳爸爸，妳該解決的，不管換幾個，都會遇到一樣的問題」。

(中時新聞網)