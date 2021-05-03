不少女性為了維持苗條的身材，不惜節食甚至宛如神仙一樣不吃東西來達到減重的效果，但有些人不是出於自願，卻得像「仙女」般不能正常飲食。大陸一名20歲的女大生因罹患俗稱的「仙女病」長時間無法好好吃飯，而她唯一的心願便是像正常人一樣吃美食，令網友們感到相當心疼。

根據大陸媒體《紫牛新聞》報導，這名來自大陸四川南充的20歲女大生王雨知，16歲開始經常拉肚子，原以為只是腸胃不好，所以容易吃壞肚子，只要服藥就能緩解，沒想到隨著年紀漸長，腹瀉的病症卻越來越嚴重，2018及2019年時還曾因此住院治療了一段時間。

雖然經過治療後病症有些緩解，但因為新冠肺炎疫情爆發，學校紛紛改由線上授課，王雨知只能長時間待在家中，無法外出活動，她的作息也開始變得不規律，加上長期缺乏運動，導致病症再次復發，一個月內狂掉10kg，轉診至較大的醫院進行檢查後，才發現她確診罹患俗稱「仙女病」的克羅恩病。

據了解，罹患此病的病因不明，但吃下的食物無法及時消化，食物只能不斷的堆積在腸道中，使病患無法正常飲食、不斷腹痛腹瀉，且反覆發作影響生活，但又不如癌症的高死亡率，因此又被稱為「綠色癌症」。

王雨知在影片中透露，自己三次發病都剛好遇上人生重要的時期，第1次住院是準備考大學的時候，第2次住院是剛入學不久，第3次則是剛談了人生的第1場戀愛便因疾病問題被男友分手。而她目前只能透過鼻胃管進食，將營養液慢慢的注入體內，若注入的速度太快，管道可能會塞住，還得進醫院換掉，但王雨知只要撐過前2個月，就能拿掉鼻胃管像正常人一樣吃飯，她表示等到好了之後，她會外出租房，每天自理三餐維持健康的飲食，到時再與大家分享近況。

王雨知樂觀的態度，也讓網友看到影片後紛紛留言「堅強的好女孩」、「要是我閨女這樣，肯定心疼死了」、「我們都為你加油」、「那種男人不要也罷」引起熱烈討論。