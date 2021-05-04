男生逢青春期就像一尾活龍，一夜3、4次，都是小意思，但一名女網友貼文表示，前男友與她在一起的時候，一天可以愛愛5到7次， 已經那麼耗體力了，竟然還可以劈腿學妹，分手後現在看淡了，回頭想想滿好笑的，除了發文分享，也好奇想問網友：「一般男生一天可以做那麼多次嗎？」，不料男網友看後笑回：「妳遇到種馬了」。

女網友在《Dcard》匿名貼文「一天做7次男友還有辦法出軌」寫道，她與前男友在一起時，性需求很大，常常一天會做5到7次，讓她不解的是，前男友當時已經很耗體力了，卻還可以劈腿學妹「體力太好了嗎？」

原PO表示，如今2人已經分手了，自己難過一陣子後，已經看淡這段感情，但想起前男友最多一天可以做7次，覺得滿好笑的，除了貼文分享，也好奇留言發問「一般男生有辦法一天做那麼多次嗎？加上我們常常是連續做」。

網友看到貼文全驚呆，有人笑回原PO：「妳遇到種馬了」、「我一夜3次郎可以，7次郎不行」、「你前男友的身構造真是萬中選一的練武奇才」、「光想到ㄐㄧㄐㄧ 就會痛」、「等於平均每3小時就來一次，怎麼那麼閒啊！」、「如果連續做7次就更神了」。

還有網友分享自己的經驗，認為原PO前男友真的很神勇「我曾經一個晚上連續3次，最多一天5次，這已經是我的極限了」、「有些人真可以持續，但我覺得能連續3次以上不休息，精力就算是非常旺盛了」、「很多時候是尋求『偷吃』的刺激的刺激感」。

(中時新聞網)