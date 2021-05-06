張立昂遭爆劈腿女大生不戴套染病首發聲 曝健康檢查都正常

偶像劇男星張立昂近日平面媒體爆料情史混亂，去年底與21歲女大生互有好感進而發生關係，然而女大生分手後，才知張立昂背著她劈腿另一位圈內女星，之後女星還確診得了淋病，嚇傻女大生，因為張立昂平時「不愛戴套」。稍早張立昂也透過IG發聲親自喊冤，表示讓大家擔心很抱歉。

38歲男星張立昂遭爆情史混亂，同時劈腿一位21歲女大生與圈內女星，後來女星更確診得了淋病，讓女大生得知超傻眼，直呼「沒想到他這麼亂」，更大爆張立昂進行房事不喜歡戴套。

張立昂被爆劈腿有性病，IG發聲喊冤。(取自張立昂IG)

張立昂所屬經紀公司群星瑞智昨日也發聲明表示：「立昂跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾。對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」

張立昂今(6日)晚間更透過IG限時動態發聲喊冤，他說這次報導對於他跟家人，或支持他的人都有太大影響，也想親自澄清關於他劈腿、健康方面的疑慮，直言：「沒有錯綜複雜的交友，只有可能是交錯朋友。」

張立昂強調他一直是健康的，半年一次的健康檢查也都正常，最後更不忘向擔心他的親友與粉絲致歉，「讓大家擔心，我喊抱歉。」

(中時新聞網)