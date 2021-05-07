懸案14年，在畢業考前夕無故失蹤的中正大學哲學系大四女學生劉佳穎一案，因阮姓男友涉殺害祖母，全案再次引起社會關注；據了解，劉佳穎與阮男為大學班對，但兩人感情不穩，女方多次提分未果，還單戀上一名與阮姓男子同名同姓的碩士學長。

據了解，劉佳穎與阮姓男子為哲學系同班同學，兩人從一年級起就談戀愛到大四，愛的低調，從未公開證實過關係，但周邊友人與同學都深知兩人的戀人關係。

劉女的阿嬤透露，兩人在交往期間，劉女不小心對一名就讀碩士的學長產生好感，鼓起勇氣告白遭拒，此事被阮男得知，雙方還因此爭執一番，而巧合的是，這名被劉女單戀的學長竟還與阮男同名同姓。

另外有同學透露，其實劉女與阮男交往期間，女方多次提分手，但都因男方態度曖昧不明而沒結果，兩人爭吵次數也隨著畢業季來臨不停飆升，原因均大同小異，不外乎就是女方不能接受男方沉迷電玩，不打算如期畢業自食其力，只想延畢方便繼續啃老，就在畢業考前夕，劉女即失蹤，如同人間蒸發。

此外，阮姓男子的怪異事蹟不勝枚舉，不僅幼時曾狠心支解流浪貓，還在祖父過世後，私自偽造文書挪動祖產，不到一年的時間，祖母也相繼失蹤，而阮男還瞞著妹妹蠶食鯨吞，盜領祖母近100萬元存款。

近日案情出現大突破，台中地檢署4日持拘票前往阮男住處搜索，於住處扣回疑似「牙齒」的證物，依殺害直系親屬罪嫌向法院聲請羈押獲准，而阮男見檢警找上門，卻不慌不忙，神態自若的與警方應對，步出社區時，還面露微笑揮手向保全打招呼。

(中時新聞網)