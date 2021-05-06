14年前還是中正大學的劉姓女大生失蹤，家人曾懷疑和同校的阮男姓同學有關，但沒有查到事證，6年前阮男的阿嬤也離奇失蹤，數百萬元存款被盜領一空，阮的妹妹出面指控，檢警掌握新證據，昨天依殺害直系親屬等罪，向台中地院聲請羈押阮男獲准。至於劉姓女大生下落，阮男仍堅不吐實，彰化警方也重新啟動調查。

彰化縣警察局長許錫榮表示，劉大女學生失蹤懸案達14年之久後，近日才重啟調查，警方前天將阮男帶回偵訊，對於劉姓女大生的失蹤，矢口否認不知情，為求慎重，仍將他交由檢察官偵辦。

劉大女生失蹤前最一次返家是2007年6月1日，才23歲就讀中正大學哲學系四年級，回彰化老家替父親慶生，3日上午自火車站步出後，坐上阮姓男友的車返回學校，5日晚間劉女從租屋處搭乘計程車外出，從此音訊全無，畢業考都沒有參加，完全不符情理。

由於劉女和阮男還曾是班對，劉家人一度懷疑阮男有嫌疑，據知畢業前劉女因阮男沉迷迷電玩，而發生爭吵，但沒有失蹤的相關事證，不了了之，劉家人求神問卜，一直都下落，懷著傷痛的謎，一直無法釋懷。

前彰化市長邱建富被問及這起近日轟動失蹤案，表示有點印象，根據坊間訪談，劉女非常孝順，常回彰化市老家，14年前為爸爸慶生後，突然人間蒸發，家人幾度都不放棄的到中正大學附近劉女租屋處，企盼找尋蛛絲馬跡，卻一無所獲，只希望早日見到真相，「她是那麼善良、孝順的一個女孩子，教人一直懸著心」。

彰化縣警局日前接獲台中地檢署指示，彰化縣警局副局長王清海帶領科偵隊等單位偵辦，台中檢方下達命令嚴禁承辦人員將偵辦進度外洩，否則將以洩密罪論處，相關人員都三緘其口。

(中時 )