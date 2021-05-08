馬英九前總統昨(7）日晚上偕周美青夫人，至醒吾科技大學欣賞舞台劇《琴瑟和鳴不同調》，滿場觀眾中有位特別嬌小的醒吾科大數位系大三生潘沛荑，6年前曾獲選全國志工菁英獎、應邀進總統府接受表揚，馬獲悉特別當面期勉她，從事公益活動要堅持下去！

前總統馬英九以他持續捐血208次為例，鼓勵潘沛荑做公益不能間斷。(醒吾科大提供)

潘沛荑從國中開始，每三年捐髮一次幫助癌症病友。2015年她15歲國三時，參與「第15屆保德信志工菁英獎」獲選全國傑出志工，應邀至總統府與馬總統面對面分享志工心得，在馬總統的支持與勉勵下，從事公益活動從不間斷。

醒吾科大數位設計系三年級學生潘沛荑，15歲國三時進總統府接受馬總統表揚。(醒吾科大提供)

馬前總統昨晚蒞臨醒吾科大摘星閣劇場，欣賞陶傳正與范宇文演出的舞台劇「琴瑟和鳴不同調」，一得知曾在總統府表揚過潘沛荑，開演前開心的與潘合影，同時以他已捐血208次為例，鼓勵做公益要持續不間斷。時隔6年，潘沛荑已從國三小妹妹搖身一變為婷婷玉立女大生，不變的是馬英九的溫馨鼓勵。

潘沛荑現任醒吾科大《無限熊報社》社長，她興奮的說：「很開心能再次見到馬前總統，如同6年前他勉勵我的話，任何事它沒有捷徑，只有一個名字叫堅持，在服務中學習，在學習中服務，相信善用自己的力量可以帶給更多人溫暖，也會秉持初衷身體力行，堅持到底朝著這個志向不斷邁進！」

(中時新聞網)