因疫情影響，心路基金會今年首度將已連續舉辦8年的好天天齊步走活動，轉型為環島接力公益線上健走。吸引大批民眾、障礙者與企業紛紛響應，自3月1日開跑至4月30日共集結超過1100人次參與，大家一棒接一棒共走了6886公里，繞了台灣海岸線近3圈半，超出原預期目標3倍，盼號召社會大眾共同支持障礙者參與社會。

心路基金會表示，健走對障礙者來說除了可以鍛鍊下肢肌肉外，還能認識社區，達到共融。如位於澎湖的心路樂朋家園，教保員帶著障礙者們一起在社區中健走，途中經過澎科大、縣政府、開拓館、文化中心，總共走了6公里，沿途還有惠民啟智中心、中興國小、文公國中師生及縣政府接棒一起健走。

心路基金會說，今年雖然改為線上健走，但企業的愛心依然沒有中斷。如支持心路的旺旺友聯產物保險公司承諾，民眾只要每走一公里，他們就捐10塊。知名服飾品牌OB嚴選投入公益活動多年，也因認同「支持障礙者參與社會」，捐款10萬元以實際行動力挺，創辦人王蘭芳女士也希望能藉此拋磚引玉，為社會帶來更多愛與溫暖。

(中時 )