台中市一對情侶去年10月發生口角，女方不滿提出分手，但黃姓男友不滿女友在交往期間欠錢不還，竟然傳簡訊告知女方「我會貼滿妳的好友和所有朋友圈」，隨後又傳了兩人交往時發生關係時所拍攝下黃男親吻女方下體，以及女友的裸照給女方，女友當下嚇傻，擔心前男友會將照片發佈到網路社團，立刻報警提告，黃男承認涉案，但強調只是心生不滿但並未散播，台中地院依恐嚇罪，判拘役30天，得易科罰金。

根據判決書記載，黃姓男子與女友於民國109年10月11日分手，但黃男不滿女友在交往期間積欠款項未還，竟然還不顧情分提出分手，因而心生不滿，竟於當天晚上，傳LINE給女友表示，「這麼無情，那就別怪我，我會貼滿妳的好友跟任何妳的朋友圈子；就是有妳這種人利用完了就顛倒是非，貼妳只是剛好而已」等文字。

當女方收到恐嚇文字後，黃男立刻又傳送女友裸露身體、下體及親吻等照片予陳姿靜，再傳述「那我貼了」等加害名譽之言語給女友，致使讓女友陷入恐慌而心生畏懼，立刻報警提告，阻止男友瘋狂行為。

黃男在事後遭到法辦，在庭訊時坦承確有傳送文字與照片予前女友，但否認有何恐嚇危害安全犯行，還辯稱，因為女友欠錢不還，無緣無故要分手，讓他很不滿，而且坦承當時他要女友還錢，也曾恐嚇要把女方不還錢的事情貼到爆料公社等。

法官審理後認為，黃男所使用之女方私密照片，雖是黃男在犯罪上所用，但考量該等照片係黃男與女方交往時所拍攝，黃男並非以不法方式取得，且黃男在 本案中，僅使用該照片恐嚇女方之階段，尚未將照片流出。

法官強警告，目前不予宣告沒收，但黃男日後倘若再以這些照片為任何不法使用，自仍須負相關法律責任，切莫自誤。因此依恐嚇罪，判拘役30天，得易科罰金。

(中時新聞網)