近日網路瘋傳一段老公抓猴的影片，引來不少網友同情，直呼男苦主這頂綠帽史上最綠！據外媒指出，該事件發生在越南北寧地區，一名男子想給老婆驚喜，特別來到其工作地區的宿舍，豈料卻眼睜睜撞見老婆與小王睡在一塊，讓該男子崩潰不已，只是沒想到見狀的宿舍女房東，隨即 又脫口而出「以前這裡睡了更多人」，讓綠帽夫當場傷心欲絕。

據越南《Kenh Sao》、《Tin Tuc》等外媒報導，越南北寧地區一名男子沒有事先通知，特地前往老婆工作地的宿舍想送上驚喜，怎知換來一場殘酷驚嚇，當他走進去時，老婆跟小王正睡得香甜，綠帽夫情緒一時崩潰，與小王大吵了起來，小王雖立馬下跪道歉，可依舊難息其怒火。

此時，宿舍女房東被2名男子喧囂聲給驚動，一臉不耐煩的趕來現場，豈料當綠帽夫雙膝下跪，直呼「他們在一起住了兩個月，對嗎？」「求求你，把所有事情告訴我，我愛我的孩子啊。」女房東完全不予理會，只淡淡說了一句「以前這裡睡了更多人，現在只剩他們兩個人了」接著冷酷斥責綠帽夫「不要再吵了」、「不要再糾纏不清」、「你再不走我就要找人把你趕出去了。」

這段震撼的婚外情影片一出，短短時間內就吸引數十萬人觀看、9萬人按讚，不僅引發當地網友議論，也令各路鄉民同情綠帽夫的遭遇，儘管後來未能得知他與妻子、小王這三角關係如何解決，可癡情的他遭逢背叛，又得不到房東安慰，已經讓許多有類似經驗的男性心有戚戚焉了。

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(中時新聞網)