近來隨著外送美食APP崛起，餐餐叫外送幾乎成了很多人生活習慣，不過日前臉書社團「爆怨2公社」有網友PO文抱怨，稱自己昨（27）日想一次品嚐4款不同美食，所以分別送出4筆點餐訂單，結果4名外送員因為差不多時間抵達，被直擊鄰居關切「一次4個（外送員），不會是惡作劇單啊」，接著看到原PO出來領餐，竟繼續碎念「一個女孩子吃那麼多，嚇死人喔～是豬喔～」氣得該網友上網貼文怒嗆「你怎麼還沒嚇死？我養得起我自己好嗎！」

據臉書社團「爆怨2公社」該則貼文內容，一名住輔仁大學美食商圈的網友，因為昨日太餓，希望4種美食一次滿足，所以各別透過外送美食APP，向販售雞蛋糕、鍋燒麵、小火鍋、芋頭牛奶的店家送出4張訂單，結果因為4名外送員同一個時間抵達，同棟住戶見狀直言「怎麼又有熊貓啊，而且一次4個，不會是惡作劇單啊」，外送員聽聞隨即回應「有位熊貓小姐回應說是有先付款的，應該不是惡作劇喔！」

臉書社團《爆怨2公社》有女網友因為一次訂4種不同餐點，來了4名外送員，遭鄰居側目碎念太會吃。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）

結果當原PO出面取餐，該住戶持續在一旁嚷嚷「一個女孩子吃那麼多，嚇死人喔～是豬喔～」這番話聽進原PO耳裡自然不是滋味，忍不住上網發文飆罵「你怎麼還沒嚇死？我養得起我自己好嗎！」暗諷該鄰居根本住海邊，實在管太寬了。

此文一出，不少網友因為有類似無奈經驗，紛紛響應原PO，直呼「鄰居住海邊，管很寬」、「能吃就是福！不能吃才要哭」、「很讚啊！想吃什麼就點來吃、我也常這樣！」「直接回他：是花到你的錢嗎？干你屁事！」「自己賺錢想吃啥就訂啥，不用太在意妳鄰居的嘴炮，我有時也會想吃多樣時買很多，騎回家被側目的，我都會選擇當作沒看到，趕快回家享用美食...」、「上次我在早餐內用也是，我大概點200多內用。老闆的媽媽在後面一直對老闆説 你以後不能娶這種的會被吃垮我就自言自語說：也要有人看得上你兒子呀」；另外也有網友認為眼見不一定為憑，該鄰居想法太武斷，畢竟這些餐可能一次多人享用，或顧客一口氣把三餐的份點起來，存在各種可能性，重點只要別造成他人困擾即可，因此留言回覆「在家工作有時候忙過頭會叫外送午餐、下午飲料、晚餐或宵夜有次遇到社區總幹事，他問～你們都不自己煮的嗎？怪ㄟ～礙到你那裡啊？」

(中時新聞網)