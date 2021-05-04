漢來美食啟動「起家厝」高雄漢來大飯店內餐廳改裝計劃，其中11樓位於游泳池畔的餐廳預計將於7月下旬完成改裝並變更營業型態，將以餐酒館bistro型態設定規劃，目標客單價約在1,000-1,200元。而45樓西餐（鐵板燒及牛排館）亦將於7月初封館展開大規模改裝工作，10月初以全新面貌展現。

漢來美食今日公布財報，第一季營收為10.27億元、營業毛利率45％、營業淨利率9％及稅前淨利率10％、每股盈餘2.05元，比較去年第一季之營收8.39億元、營業毛利率42％、營業淨利率4％及稅前淨利率4％、每股盈餘0.64元，相關績效指標較去年同期皆呈現大幅成長，主要因素是去年第一季疫情方興，今年整體疫情相對得控所致。

漢來美食定調，2021年是調整營運及強化研發的一年，因此，今年度的展店規劃目前僅暫定第四季在新竹開出的2家餐廳（上菜、漢來上海湯包），而養精蓄銳也是為2022年即將於台北南港開幕的南港漢來飯店做準備。

漢來美食分析，疫情雖然造成餐飲產業重創，但也造成大量熱錢流回國內市場，在股市持續高溫不退的情況下，台灣消費市場出現明顯的兩極化趨勢。漢來美食所屬品牌，客單價最高的名人坊精緻粵菜餐廳各分店，去年一整年營收均大幅成長，推測其原因，在於該品牌以獨立包廂為主，餐食精緻、服務細致，在高端消費客群無法出國消費的情況下，自然會選擇到這類型的餐廳聚會。

漢來美食也看準，「宅美食」也是因著疫情而快速成長的餐飲消費趨勢。除了選擇外送方式，冷凍熟食及常溫食品的需求都有顯著的增加，因此，漢來美食在2021年也致力於此類型商品的研發及通路開發，以利創造更多營收來源。

值得一提的是，漢來美食除了重視財務績效，對ESG也相當重視，甫出爐的2020年第七屆公司治理評鑑結果，漢來美食評鑑結果名列第一級距，為所有上櫃公司前5％（上櫃公司共712家，僅36家進入第一級距），同時為上市櫃公司唯一進入第一級距之餐飲業。

(中時 )