臉書粉絲專頁「靠北長官」一篇貼文指出，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，進口到台灣的千噸美豬，原來是偽裝成台灣豬，被國軍弟兄吃進肚子，並痛批民進黨是騙子黨，一天不騙人，全身骨頭癢，他更指出，先知不能讓民進黨不騙人，並呼籲大家8月28日投下公投票拆穿民進黨騙局。

針對國軍吃到偽裝成台灣豬的美豬，羅智強今(4日)在臉書上表示，他早就說過，請民進黨交代千噸美豬哪去了，結果搞了半天，原來是偽裝成台灣豬肉，吃進的國軍弟兄的肚子，他更痛批民進黨就是一個騙子黨，一天不騙人，全身骨頭癢。

至於國民黨文傳會副主委鄭照新稱他是先知，羅智強則說，「我説對，我是先知，但先知也無法讓民進黨不騙人，唯一能拆破民進黨騙局的，就是828大家手中的那張公投票」。

網友們也留言回應，「又要砍退休俸，又要餵萊豬，難怪召募不到軍人」「草率的政策真的害人不淺」「相信國軍弟兄也有很多人是817的子弟，你們願意自己的子弟當兵吃萊豬嗎？」，而羅智強的貼文，也釣出同黨新竹市議員林耕仁留言，「除了勞工外，軍人也是蔡英文總統心中很軟的一塊，沒人吃就往部隊送就對了」。

不過，針對此次事件，國防部發言人史順文則表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。

我早說過 請民進黨交代千噸美豬哪去了 搞了半天 原來偽裝成台灣豬肉 吃進的國軍弟兄的肚子 民進黨就是一個騙子黨 一天不騙人 全身骨頭癢 鄭照新說我是先知 我説對 我是先知 但先知也無法讓民進黨不騙人 唯一能拆破民進黨騙局的 就是828大... 由羅智強發佈於 2021年5月4日 星期二

(中時新聞網)