氣象局指出，下周日(25)、下周一(26)受華南雲系影響，總體來看全台都有降雨機率。(氣象局)

中央氣象局表示，這兩天的大氣環境偏濕，降雨集中在東半部地區，中南部山區也會有午後陣雨。至於全民都期待的「華南雲雨帶」即將在周末抵達，全台各地天氣轉多雲，降雨機率增高。天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》曝光5日的雨量圖指出，儘管降雨仍集中在東半部，但若能配合得好，依舊能期待這波春雨替中南部水庫解渴。

氣象局指出，明天（24日）吹偏東北風，東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，北部地區也有零星雨勢，其他地區則為多雲到晴，不過西半部山區午後易有局部短暫雷陣雨，其中東半部地區及中南部山區有局部大雨發生機率；溫度部份，西半部高溫約28-32度，東半部高溫26-28度，各地低溫約20-24度。

氣象局表示，今年第2號颱風「舒力基」於今日下午2時已減弱為輕度颱風，朝東逐漸遠離台灣，但沿海地區及馬祖仍易有長浪發生，海邊活動務必注意安全。

至於眾所期待的「華南雲雨帶」也即將在周末通過台灣，台灣颱風論壇指出，這波華南雲雨帶影響時間為周日（25）、下周一（26）兩天。但整體雨量和前幾天預測強度有落差，沒有預期的多，且雨勢集中在東半部。

「但無論如何，有下總比沒下好。」台灣颱風論壇表示，幸好天氣已慢慢轉為山區有午後陣雨的時節，若能和這波雨勢配合得好，依舊可以期待中南部水庫的雨量進帳。且展望下星期後段，預報顯示，又有春雨鋒面再臨的跡象。

(中時新聞網)