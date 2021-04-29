今日累積雨量圖。（氣象局）

氣象局今晨發布大雨特報，白天鋒面通過，苗栗以北的7個縣市有局部大雨發生的機率，而中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，昨天到今天是一場很顯著的春雨，為春雨型態，引起網友熱烈討論。

氣象局今（29日）表示，今天白天鋒面通過及東北風增強，台灣北部地區有陣雨或雷雨，中部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有局部短暫雨和雷雨；北部和中部山區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，今晚至明（4/30）北部及東北部早晚較涼，周六（5/1）各地天氣晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；下周日（5/2）至周二（5/4）東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周三（5/5）受鋒面影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。

氣象局局長鄭明典今早也在臉書發文表示，春雨型態！昨天到今天是很顯著的一場春雨，「應該說，歡迎！」貼文立刻引發網友討論，「狂下個沒完，不過好久沒聽到雨打在鐵皮上聲音了」、「雨區南移，不無小補」、「高雄也下雨了，只是不大」。

另也有網友詢問這波降雨能否解旱，對此，鄭明典貼出累積雨量圖表示，「 有雨是好事，暫時不談解除旱情！」讓不少人直呼，解旱尚未成功，希望雨能夠下對地方，成功解渴。

氣象局今晨針對七縣市發布大雨特報，今(29日)白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率，請注意。大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

氣象局今晨針對七縣市發佈大雨特報。（氣象局）

(中時新聞網)