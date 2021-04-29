受到鋒面影響，全台終於降雨，但在較為缺水的中部地區，水氣似乎不太充足，鑑於國內水情吃緊，空軍29日在中部集水區上空，執行人工增雨作業，盼能豐沛降雨量，以協助紓緩缺水情形。

空軍第六混合聯隊第十空運大隊，派遣C-130型運輸機一批2架次，裝置增雨設備，搭載8噸清水，飛行至1萬3000呎高度，配合鋒面到來，在鯉魚潭水庫及苗栗、台中空域，執行人工增雨作業，以期有效紓解枯水期旱象。

擔任人工增雨的機組人員，必須在飛機「開艙不加壓」環境中執行作業，組員可能面臨缺氧狀況發生，更要避免產生「高空減壓症」，是空軍較特殊任務之一。

軍方人工增雨，盼能緩解旱象。(軍方提供)

軍方人工增雨，盼能緩解旱象。(軍方提供)

空軍第六混合聯隊聯隊長魯非凡表示，「空中人工增雨」必須精準掌握雲系動向，並在不穩定氣流情況中飛行，在低壓環境中作業，任務有一定困難與風險，在全體機組人員及作業人員共同合作下，才能順利達成任務，也盼此次任務增加中部地區降雨，有效幫助紓解旱象。

(中時 )