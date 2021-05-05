因內需飆升帶動進口大幅成長，美國3月貿易逆差創下歷史新高，而隨著美國的經濟復甦超車全球競爭對手，其貿易赤字可能進一步擴大。

因資源缺乏和供應鏈陷入瓶頸，美國製造商無法滿足激增的需求。美國的新冠肺炎疫情正快速緩解，加上政府對家庭和企業提供大量的援助措施，帶動了需求急升，但另一方面製造業的庫存卻非常稀缺。

Brean Capital資深經濟顧問Conrad DeQuadros表示，因為內需超過經濟產能，持續擴大的貿易缺口，可能成為今年美國經濟不變的特徵。

美國商務部周二公布，經季調後3月商品與服務貿易逆差較2月擴大5.6%，為744億美元，創下歷史新高，但符合經濟學家預期。

3月進口額較2月大幅成長6.3%，亦創下歷史新高2,745億美元。其中，商品進口額暴增7.0%，達到2,344億美元，創歷史新高。消費品、食品和資本財進口額均創下歷史新高。不過，民航機和手機的進口額下滑。

美國3月對中國的商品貿易逆差從2月份的246.2億美元擴大至276.9億美元，扭轉了川普執政時期因關稅措施而縮小的逆差。

此外，3月來自墨西哥和韓國的進口額創下歷史新高。

3月出口額較2月大幅成長6.6%，為2000億美元，創下逾1年新高。其中，商品出口額暴增8.9%，為1,429億美元。3月出口增長主要由工業用品、原材料、資本財和消費品外銷成長所驅動。這場大流行病仍然拖累服務貿易（services trade）的表現，尤其是旅遊項目。3月份服務貿易順差為171億美元，創下2012年8月來新低。

隨著全球經濟加速成長，美國的出口表現可望在今年晚些時候進一步增溫。此外，今年秋季若恢復國際旅行，以及美國大學若重啟校園，可能使服務貿易回升。

(時報資訊)