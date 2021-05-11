歐股周一小漲，並再次創下歷史新高。大宗商品價格的上揚，帶動礦業股的領漲；另外經濟重啟和寬鬆貨幣政策帶來的樂觀情緒，提振了通常能從復甦中受惠的個股。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.46點或0.10%，為445.39點，收盤在歷史高點。礦業股彈高2.3%，次指數來到近10年高點。旅遊休閒股跌1.4%；高度價值的科技股大跌2.4%。

倫敦上市的礦業股，例如力拓集團(Rio Tinto)、必和必拓集團(BHP Group)和嘉能可(Glencore)皆上漲在1.7%至2.6%之間。在需求改善的預期下，中國基準鐵礦期貨和鋼鐵期貨創下歷史新高，銅價也觸及歷史高價，推升了礦業股表現。

倫敦Kingswood首席投資長Rupert Thompson指出，大宗商品的飆升對於原物料股和周期性股是好消息，並加強了朝向價值股輪動的動能，但是另一方面也加深了對通膨的擔憂。

投資人將關注本周稍晚美國的通膨數據，並衡量物價的強勁上漲，是否會促使美聯準會改變其政策立場。

受英鎊上漲影響，倫敦FTSE指數跌0.1%。英國首相強生(Johnson)預計在收盤後將宣布下一階段的鬆綁計畫。

財報季進入尾聲，目前歐股上市公司有三分之二已經公布第一季財報，據Refinitiv IBES數據顯示，有四分之三的企業獲利高於預期。

德國製藥廠BioNTech跳漲8.8%；該新冠疫苗公司宣布將在新加坡建立一區域的疫苗生產中心。

法國興業銀行上漲2.9%；該銀行計畫縮減其在全球市場業務的曝險，並將重點擺在融資和交易諮詢上。

英國麵包和速食連鎖Greggs在上調獲利前景後，股價大漲10.5%。

(時報資訊)