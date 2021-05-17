美元走弱，上周五歐美原油期貨回漲逾2%；數據顯示，上周五國際油價受到美元走弱的影響，漲幅來到5月以來新高；美國聯準會(Fed)官員表示，暫時不立即採取收緊貨幣的政策行動，使得以美元計價的石油對持有其他貨幣的投資人來說更便宜，吸引買盤進場。

而受美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，遭駭客勒索軟體的攻擊，華盛頓特區加油站面臨汽油短缺的困境；分析師預期，隨著美東輸油管的恢復，汽油短缺問題將有望改善。然而印度新冠疫情仍居高不下，限制了終場油價漲幅，其中美國原油漲幅2.4%，倫敦原油漲幅2.5%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲1.55美元，報每桶65.37美元；6月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.04美元；6月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.13美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲1.66美元，報每桶68.71美元。(商品行情網)

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