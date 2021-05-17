台灣本土疫情在周休二日期間大爆發，也讓上周重挫的台股雪上加霜。台灣證券交易所昨天晚上信心喊話，上周台股累計跌幅高達8.43％，應已反映疫情變化，國內投資人不宜過度反應。另外，為保障投資大眾買賣股票的權益，股市不會休市，投資人不用驚慌。

證交所指出，國內本土確診病例大增，疫情轉趨嚴峻，希望投資大眾不要驚慌，配合政府相關防疫措施，一起度過疫情的考驗。自去年全球疫情爆發以來，各國經濟普受衝擊，但台灣經濟表現良好，維持正成長3.11％。今年以來國內經濟持續表現亮眼，上市公司獲利良好，預計今年將可發放股利達1.5兆元，創下歷年新高。

歐美、日本、韓國、新加坡疫情延燒甚久，其股市表現漲多於跌，台灣疫情長期控制良好，新近染疫雖略顯增加，但相對各國而言，仍屬於輕微尚可控制，上周累計跌幅高達8.43％，應已反映疫情變化，國內投資者實不宜過度反應，只要全民配合政府的防疫政策，相信對整體經濟及市場的影響應可降至最低。

疫情期間證交所將密切注意台股每日盤中價量變化，維護市場交易秩序，並督促券商配合股市相關維運措施，倘股市發生非理性下跌情事，證交所為維持股市交易正常及穩定，將適時採取相關穩定措施。

另外，無論疫情發展如何，由於股市交易影響國家經濟重大，為保障投資大眾買賣股票的權益，市場不會休市，也請投資大眾勿驚惶，證交所刻已啟動異地備援辦公機制，也有居家辦公方案，並已有多個備援系統可供運作，平日亦都定期演練相關切換作業，確保營運可持續不中斷。

(時報資訊)