國際鋼價強勢上漲，中鋼(2002)13日開出6月內銷盤價，平均漲幅8%且為連續第12個月漲價。中鋼集團中鴻(2014)本周將跟進開出6月內銷盤價，可望同步達成連續第12個月漲價。

受到本土疫情升高，台股周一早盤重挫500點，但盤中跌點縮減至200點之內；中鋼從早盤低點32.2元，拉升至34.35元，跌幅收斂。中鴻一度打開跌停37.25元。

中鋼及中鴻看下半年鋼市仍樂觀；今年鋼價一路看漲到第三季，兩家公司今年獲利均可望創佳績。

中鋼13日開出6月內銷盤價，主力鋼品熱軋含取消優惠折扣每公噸大漲2500～2700元，平均漲幅8%。

隨中鋼開出6月內銷盤價後，下游鍍面大廠燁輝(2023)決定補漲7月外銷報價，每公噸再漲70美元，合計漲140美元，以拉近國際市場行情。

中鴻將於20日開出6月內銷盤價，在母公司中鋼熱軋大漲帶動下，可望順勢調漲熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材產品價格，預期漲幅接近中鋼水準；中鴻6月內銷盤價也將挑戰12連漲。

此外，大陸傳出官方關切大宗商品價格飆漲，導致國際鐵礦砂和上海、廣州熱軋流通行情應聲下跌情況，對此，業界認為，這是市場短暫調節現象，目前整體鋼鐵市場需求仍然強勁。

(時報資訊)