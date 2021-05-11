國際能源署（IEA）周二發布報告指出，由中國領軍，去年全球可再生能源產能創下近20年來最快速的增長，且未來兩年還將繼續成長。

報告指出，儘管爆發新冠肺炎疫情導致供應鏈中斷和相關建設延宕，但去年可再生能源產能新增45%，達到280 GW（百萬瓩），創下1999年以來最強勁的年增率。

中國去年佔可再生能源新增產能的50%，今年將佔45%，到2022年其占比將達到58%。

IEA並表示，今年全球的可再生能源產能將新增約270 GW，到2022年產能將增加280 GW。

由於各國政府標售的可再生能源量能創下記錄，且企業所簽訂的購電協議亦創下新高，因此這些預測值都較IEA去年11月所做的預測提高至少25%。

去年各國政府標售了75 GW的離岸和陸上風力、太陽能和生質能源產能，較2019年成長20%。

IEA執行董事Fatih Birol表示，風力和太陽能發電一次次打破記錄，讓我們有更多對氣候目標樂觀以待的理由。去年可再生能源發電量的增長，占全球整體電力產業擴張的9成。

不過，Birol仍呼籲各國政府應制定政策，鼓勵提高對太陽能和風電及其所需之額外電網基礎設施，以及對生質能源和地熱等其他可再生能源技術的投資。

(時報資訊)