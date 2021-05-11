在10日收歷史新高後，韓國股市因隔夜美國那斯達克指數大跌拖累，目前正在進行3200點保衛戰。KOSPI指數暫為3,204.71點，下跌44.59點，跌幅1.37%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

三星電子與SK海力士分別跌1.92％與5.00％，LG化學與網路業者Naver也跌0.22％與3.73％。

電動車電池材料製造業者SK IE Technology（SKIET），11日首次公開發行時，股價立馬上張翻倍，但隨即而來的賣壓，也讓股價一度大跌20％以上。

不過，11日的經濟數據卻有好消息。韓國5月前10天出口，年增81.2％，也令外界期待景氣有複甦跡象。

Shinhan投資認為，在美國通膨率數字發布前，加上美國費城半導體指數又大跌下，市場也不敢有大動作。

最新匯價，目前1美元可兌換1,120.3韓元，韓元貶值0.58％。

韓國3年期公債殖利率，降0.5個基準點至1.132％。

(時報資訊)