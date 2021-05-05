南投縣地區，5日雖有雲層籠罩，但僅有零星降雨，依雨勢大小鹿谷、水里、竹山、日月潭都有降雨，中央氣象局日月潭觀測站指出，降雨最多的鹿谷時雨量最高僅17.5毫米、截至晚間累積雨量30.5毫米。台電大觀電廠指出，因雨量太小，對南投地區的水庫蓄水量影響微乎其微。根據水利署官網顯示，水庫蓄水率仍低，南投最大水庫日月潭水庫為31.7％。

不過雖短暫小雨對水庫進帳沒幫助，但在雨滴及陽光的交互作用下，一位陳姓民眾下午約4點，在日月潭涵碧樓觀景台上觀賞湖景時，驚見彩虹高掛，直呼「好美」說看見好久不見的彩虹真的很幸運。

據了解，南投5日雨勢雖不多，日月潭地區是在中午過後才有雨，時雨量僅4.5豪米，但隨著雲雨移動，在下午四點的陽光斜照下，從涵碧樓往大竹湖方向望去，出現了雨後才會出現、好久不見的彩虹美景，讓民眾驚呼連連，趕快紀錄下這幸運的一刻。

(中時 )