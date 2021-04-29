水利署增雨小組今天凌晨3點於在曾文水庫燃放焰劑，截至晚上7點集水區降雨量有14.3毫米。(南水局提供／劉秀芬台南傳真)

台南曾文水庫集水區下大雨了，水利署增雨小組今天凌晨3點於在曾文水庫燃放焰劑，水庫集水區及附近山區5點多開始下雨，雨勢至上午11點稍停，截至晚上7點降雨量有14.3毫米，可帶來近50萬噸水量，但由於集水區土地乾涸太久，今日水庫進帳約只有5萬噸。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，雖然今日累積雨量有14.3毫米，還不會馬上入庫，但是經過這幾天下雨滋潤，集水區土地含水量已增加，今天的降雨量這幾天可望為水庫帶來更多入帳。

此外，甲仙攔河堰集水區也降下10.9毫米雨量，川流量達到每秒2.49立方公尺，因此持續越域引水至南化水庫，可為南化水庫帶來8.9萬噸水量，加上南化水庫集水區今日亦降下4.4毫米雨量，減緩入不敷出的南化水庫蓄水率下降速度。

截至晚上7點，曾文水庫蓄水率8.89％，比昨日增加0.01％，蓄水量達4532萬噸，但烏山頭水庫今日持續供應民生、工業用水，蓄水量為3366萬噸，蓄水率下跌至42.84％，兩水庫蓄水率13.43％，較昨日下降了0.19％。

(中時 )