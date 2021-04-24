台南南化水庫山區下午也下雨了，截至晚上6點累計有14毫米。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南山區24日下午對流雲系發展旺盛，曾文水庫山區、南化山區下起短暫強降雨，民眾喜出望外，但水利署南區水資源局表示，下午楠西山區3點至6點累計雨量約有6.7毫米，但曾文水庫主要集水區嘉義、大埔沒有下雨，目前觀察對水情助益不大。

南水局副局長鄒漢貴表示，楠西山區下午3點多開始下雨，大約下2個小時，但是雨下在大壩外，而且地表乾旱這麼久，下在壩頂附近的雨對水庫進帳不有助益。

南化水庫山區下午3點至6點降雨量也有14毫米，若要對水庫進帳大有幫助，可能也要有更大降雨。此外，甲仙攔河堰流域也傳出降雨，但川流量截至晚上6點為5.79 CMS，雖然流量有增加，但仍要先供給高雄地區用水，越域引水也要再看降雨狀況。

截至24日晚上6點，曾文水庫蓄水量為4492萬噸，蓄水率已經跌到8.82％，南化水庫蓄水量2045萬噸，有小小回升，蓄水率22.48％，但以台南市每日用水量95萬噸計算，要撐到6月颱風季來臨，還是要靠民眾節約用水。

(中時 )