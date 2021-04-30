雙春濱海遊憩區北側水漾森林棧道如忘憂森林美景。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府觀光旅遊局在去年底完成雙春濱海遊憩區南向棧道第一期170公尺的重建，第二期跨越林間水域的230公尺工程的規畫設計作業也正式投入經費啟動，預計6月前工程發包，完成後將能結合區內極具特色之木麻黃枯木林、紅樹林生態以及溼地水景，創造出無邊際的水漾棧道。

黃偉哲表示，位於北門區的雙春濱海遊憩區，是北台南知名的濱海觀光景點，尤其以可體驗自然生態的紅樹林棧道最受歡迎，可謂是南台灣版的忘憂森林。

市府近年已陸續投入資源，也完成整理南北兩向棧道系統。去年開始將封閉10年的南向延伸段棧道重新整建，目前已完成並開放約170公尺的部分棧道，預計於明年將南向延伸段全段完成。

整修後的棧道寬3公尺，平緩舒適，兩旁有樹林遮蔭，還可以近距離觀賞招潮蟹、彈塗魚及盤根錯節的紅樹林根系，非常適合親子同遊。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，園區於2014年委託三力食品有限公司經營，以「Vanaheim 愛莊園」愛情為主題的莊園為主軸，增添的許多服務設施，尤其可仰望星空的星光帳篷特別受到遊客歡迎，不須帶露營設備，就可以體驗露營的野趣。

園區內亦提供了購物、餐飲等服務，如果您對園區或服務內容想瞭解更多，可至「愛莊園」臉書查詢及提問，也可撥打服務專線06-7865303獲得服務。

(中時 )