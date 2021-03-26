潭子新田萬里長城登山步道木棧道腐朽殘破，當地里長擔心民眾踩空受傷。（王文吉攝）

潭子新田萬里長城登山步道木棧道腐朽殘破，部分路段已拉起封鎖線禁止通行。（王文吉攝）

台中潭子新田萬里長城登山步道啟用長達14年，因山區潮濕，許多木棧道腐朽損壞。立委楊瓊瓔接戶地方反映，26日邀集相關單位現勘，發現白蟻入侵，部分護欄也有損壞情形。農委會水保局承諾補助500萬元、加上市府自籌100萬元，復健工程預計年底前修復完工。

新田萬里長城全長600公尺，屬於小而美的登山步道，部分木棧道因年久失修腐朽損壞。立委楊瓊瓔接獲新田里長吳政潭反映，26日偕同賴朝國議員召集農委會水保局、台中市農業局、觀光旅遊局及潭子區公所前往會勘安全改善事宜，確認步道沿線需整修補強位置。

吳政潭指出，每天早晚都有近百位民眾登山健行，假日人潮更多，中途還有涼亭可供遊客休息泡茶，很受歡迎，不只木棧道、景觀平台腐朽，部分路段的護欄也有損壞情形，擔心登山民眾踩空受傷。

賴朝國也說，該步道自2005闢建至今，沿線設施年久失修，對爬山的老人家或孩童有潛在危險。楊瓊瓔表示，部份區域有白蟻入侵，造成木造設施腐朽，許多遊客前往運動兼踏青，應儘速修復，強調步道「安全第一」。

水保局台中分局表示，由於經費有限，將分期執行修繕工程，其中損壞較嚴重的上半段先行整修，初估經費約600萬元。觀光旅遊局廖偉志科長承諾，會針對木棧道腐朽、護欄損壞等進行修復強化及保護措施，將儘速簽核經費辦理發包、施工，最快年底前可完成修復。

楊瓊瓔感謝水保局同意經費補助，市府觀光旅遊局負起維護工作，由農委會水土保持局及台中市農業局、觀旅局攜手籌措600萬元修繕經費，辦理修復腐朽木棧道及損壞護欄，以維遊客安全，提供鄉親舒優的登山及步行環境。

(中時 )