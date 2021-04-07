嘉義林管處攜手台南市錦湖國小、文山國小、台南市生態旅遊發展協會、森林志工及海巡淨灘。（嘉義林區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

配合行政院「向海致敬」政策，農業委員會林務局嘉義林區管理處今日與台南市錦湖國小、文山國小、台南市生態旅遊發展協會、森林監測志工、愛莊園及海巡署南部分署第一一岸巡隊等單位約80人，一同於北門雙春海岸保安林辦理淨灘暨環境教育活動，短短時間裡一起清除近508公斤廢棄物。

林管處表示，去年起行政院推動向海致敬政策，希望生活在台灣這座海島上的民眾，親近山林外也能親近海洋，而維護好海岸環境，才能讓下一代繼續近海、瞭解海洋文化，於是林管處持續透過定期清理、與森林志工及社區聯合巡護、企業認養等方式維護轄內海岸環境清潔。

林管處此次結合北門區在地國小一同淨灘，期望以實際行動深化學童環保意識，活動現場由林管處同仁以互動問答方式說明北門雙春保安林環境，讓當地居民及學童更加瞭解身邊保安林的功能，台南市生態旅遊發展協會則帶領大家以安全、正確的方式淨灘與廢棄物分類，深耕參與者的環保觀念。

錦湖國小校長周志強、文山國小校長王建智表示，帶領學校師生一起實際到海邊認識生態、親手撿拾垃圾，是最有意義的環境教育，這些體驗都會在學童心中留下深刻的印象，也期待未來還有這樣的環教機會讓更多孩子可以參與。

活動最後學童個個也主動分享心得，表示實際淨灘後才深深發現，生活中的垃圾如果沒有好好處理、回收，就會一直留在環境裡不會消失，不僅造成髒亂，也會影響海洋生物的生存，希望不只是今天的小小行動，未來在生活中也會盡量少用塑膠品，減少垃圾的產生，為海岸環境帶來一片美麗淨土。

(中時 )