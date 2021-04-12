台中市13日起周2、3部分地區進入第2輪限水，但台中工業區35路12日卻發生水管爆管，水流近兩多小時，概估漏水20多噸，若以家用水塔0.5噸計算，大約可供80戶1天用水量，水公司到場立即止漏，花了6小時修復，晚間恢復供水。

台中市分區限水，全民警戒節水，但台中工業區35路卻發生地下水管爆管情況，自來水從地下流出，整條道路流成一條小河，民眾發現趕快通知水公司，有民眾抱怨水公司到場速度太慢，水流失近2小時。「真浪費」，民眾說，台中市漏水嚴重，車子行經壓一壓就爆管了，還有人珍惜水資源，拿著水桶來裝水，網友表示，「要停水的我覺得難過」，「打什麼專線都沒有用，效率太差了！」

台中市分區限水，西屯區部分地區列為周4、5停水，還沒停水就先漏水，缺水期間民眾急叩水公司，珍貴水源流失太可惜。 自來水公司派員到場止水搶修，估計大約漏水20多噸，爆裂的水管口徑為250釐米，管線老舊，台中工業區多大型重車行經，造成管線壓破，澄清與實施停水措施無關。 水公司第4區管理處副處長林義雄指出，12日上午8時多即接獲通報，台中工業區35路旁的水管爆管，立即派員前往，到場發現，當地管線使用周期約20年，但這處管線已經使用23年。

多年來台中工業區動輒有重車輾壓，加上往年發生的地震傷害地下管線，水公司維修人員積極搶修，切斷舊管，接上新管，到晚間修復後恢復供水。

(中時 )