4月27日早上9時，巴拿馬籍雜貨船「義海」輪（Sea Justice）與利比亞籍15萬噸油輪「交響樂」輪（A Symphony）在山東青島港海域發生碰撞，石油洩漏到青島港附近的黃海海域，附近海域已遭封鎖。中國國際能源輿情研究中心在微博上指出，潛在的損失是100萬桶原油洩漏。

財新網29日報導，27日事故發生後，青島海事局即發布航行警告，稱「交響樂」輪發生船舶溢油事故，該船周圍半徑10海里水域範圍內，禁止船舶駛入。並提示過往船舶謹慎駕駛，注意避讓。接近青島港人士稱，目前青島港口仍正常開放，但船舶需避開事故和漏油海域航行。多位青島黃島區近岸居民表示，從28日下午開始，空氣內油污味道很大

山東海事局28日發布消息稱，「交響樂」油輪一貨艙受損，海面發現少量溢油，事故未造成人員傷亡。

青島港是山東省重要的石油接收中心，中國大陸多數獨立煉油企業都位於山東省。中國是全球最大的石油進口國，獨立煉油商的原油進口量占中國總進口量的五分之一以上。

此事件也引爆青島民眾在微博上大量抱怨稱：「近海居民區瀰漫刺鼻汽油味」、「味道太大了、特別嗆」、「熏死了，我都快吐了」、「估計將影響五一假期來青島旅遊的人」。

(旺報 )